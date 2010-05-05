«Монреаль» проиграл на льду родного «Бэлл Сентр» «Питтсбургу»

Цвета канадского «Монреаля» защищают белорусские форварды Андрей и Сергей Костицыны. Счёт составил 0:2.

«Монреаль» уступает «пингвинам» после трех матчей серии второго раунда Кубка Стэнли – 1:2. «Монреалю» невесело аукнулась череда удалений, заработанных во второй двадцатиминутке. Штраф Хэла Гилла привёл к первой пропущенной канадцами шайбе от россиянина Евгения Малкина. А за 15 секунд до финальной сирены «пингвины» усилиями Паскаля Дюпуи поставили точку в изменениях счёта, отправив шайбу в пустые ворота.

Андрей Костицын првел на льду всего лишь 11 минут и 16 секунд, результативных действий при этом не совершил. Сергей Костицын и вовсе уже пятый матч Монреаля находится в роли зрителя.

В другом вчерашнем поединке настоящая драма разыгралась на льду «Джо Луис Арены» в Детройте, где в третьем матче своей серии встретились местные «Ред Уингз» и гости из «Сан-Хосе Шаркс». После двух периодов хозяева уверенно выигрывали – 3:1, однако «акулам» удалось не только сравнять счёт, но и вырвать победу в овертайме – 4:3.

Решающая шайба в активе Патрика Марло. Таким образом, «Сан-Хосе» ведёт в серии – 3:0 и, похоже, судьба «Детройта» уже предрешена.