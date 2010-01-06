«Монреаль», потерявший братьев Костицыных, уступил «Вашингтону» 2:4

«Монреаль», потерявший братьев Костицыных одного за другим, нынче уступил «Вашингтону» 2:4. К слову, вел столичную команду в бой ее новоявленный капитан – россиянин Александр Овечкин.
Что касается «Торонто», лишившегося лидера своих атак Михаила Грабовского, то «Кленовые листья» сумели обыграть «Флориду» 3:2.
Прочие результаты дня перед вами.
Вашингтон – Монреаль 4:2
Торонто – Флорида 3:2
Эдмонтон – Финикс 4:5 от
Оттава – Бостон 1:4
Нью-Джерси – Даллас 4:0
Питтсбург – Атланта 5:2
Чикаго – Миннесота 4:1
Нэшвилл – Калгари 1:3
Анахайм – Детройт 4:1
Ванкувер – Коламбус 7:3
Отметим матч, в котором один из лидеров Восточной конференции «Финикс» едва унес ноги от «Эдмонтона», а также разборку соседей по Западной конференции, в которой «Бостон» нанес поражение «Оттаве».
Роман Стронгин, телекомпания СТВ