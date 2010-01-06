«Монреаль», потерявший братьев Костицыных, уступил «Вашингтону» 2:4

Белорусские энхаэловцы травмированы, но сильнейшая лига планеты не потеряла для нас своей притягательности.

«Монреаль», потерявший братьев Костицыных одного за другим, нынче уступил «Вашингтону» 2:4. К слову, вел столичную команду в бой ее новоявленный капитан – россиянин Александр Овечкин.

Что касается «Торонто», лишившегося лидера своих атак Михаила Грабовского, то «Кленовые листья» сумели обыграть «Флориду» 3:2.

Прочие результаты дня перед вами.

Вашингтон – Монреаль 4:2

Торонто – Флорида 3:2

Эдмонтон – Финикс 4:5 от

Оттава – Бостон 1:4

Нью-Джерси – Даллас 4:0

Питтсбург – Атланта 5:2

Чикаго – Миннесота 4:1

Нэшвилл – Калгари 1:3

Анахайм – Детройт 4:1

Ванкувер – Коламбус 7:3

Отметим матч, в котором один из лидеров Восточной конференции «Финикс» едва унес ноги от «Эдмонтона», а также разборку соседей по Западной конференции, в которой «Бостон» нанес поражение «Оттаве».

Роман Стронгин, телекомпания СТВ