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«Монреаль» братьев Костицыных в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли взял верх над «Вашингтоном»

16 апреля 2010 11:49
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«Вашингтон» является победителем регулярного сезона НХЛ и безусловным фаворитом пары.

Основное время поединка завершилось ничьей – 2:2, а  победный гол «канадцы» забили на 14-й минуте овертайма (точен был чешский форвард Томаш Плеканец).

В активе Андрея Костицына – 20 минут на льду, одна передача, два броска и один положительный балл по системе плюс/минус. Его младший брат Сергей провел на льду 14 минут и за это время трижды угрожал воротам «столичников».

Следующий матч состоится в ночь с субботы на воскресенье, снова на площадке «Вашингтона».

Также ночью с побед начали свои серии «Ванкувер» («косатки» в овертайме одолели «Лос-Анджелес» – 3:2) и «Баффало» («клинки» были сильнее «Бостона» – 2:1).

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