Молотобойцы Вадим Девятовский и Иван Тихон получили обратно свои олимпийские медали

Медали белорусские спортсмены завоевали в 2008 году в Пекине. А из-за обвинений в использовании допинга атлеты были лишены своих наград. Однако впоследствии в арбитражном суде в Лозанне они доказали неправомерность решения Международного олимпийского комитета. Это беспрецедентный в мировой практике случай, когда спортсмены смогли оспорить претензии МОК.

Обвинение в использовании допинга, сделанное такой авторитетной организацией, как Международный олимпийский комитет – для спортсмена это суровый приговор и жесткие санкции. Иван Тихон и Вадим Девятовский сразу после пекинской Олимпиады решились оспорить претензии в свой адрес. Два года спустя можно сказать, что упорство белорусов было не напрасным.

Медали уже были у них в руках, как пришла новость, что в крови атлетов якобы обнаружено превышение допустимого уровня мужского гормона тестостерона. Вадим и Иван сразу же дали письменные объяснения, где подчеркнули, что не принимали запрещенные препараты. Однако дисциплинарная комиссия МОК была неумолима – серебро и бронзу Олимпиады пришлось вернуть.

Чтобы оспорить такое решение МОК, молотобойцы обратились в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Разбирательство длилось почти два года. Интересы белорусов защищал британский адвокат. Общие расходы на тяжбу исчисляются сотнями тысяч долларов. Однако дело того стоило.

Иван Тихон, призер Олимпиады в Пекине:

– Это двойная победа. Завоевать медаль – хорошо. Но еще уметь ее отстоять в суде – это очень тяжело. Для нас это было впервые. Это, как бы, дважды завоеванная медаль, поэтому она дважды ценится. Помогло, прежде всего, то, что мы знали, что мы не виновны. Второе – это наши специалисты, профессионалы своего дела. Ну, и наша вера.

Им было за что сражаться. Иван Тихон был бы отстранен от соревнований и чемпионатов на два года. А вот Вадиму Девятовскому и вовсе пришлось бы распрощаться с большим спортом и Олимпиадами, так как у него ранее была одна дисквалификация. Теперь дело белорусов точно попадет в историю, ведь раньше еще никому не удавалось таким вот образом отстоять свою спортивную честь.

Вадим Девятовский, призер Олимпиады в Пекине:

– Дело настолько необычное и неординарное, что есть столько нюансов, которые были ключевые. Мы рады, что судьи поверили нашим фактам без эмоций. МОК давил своим авторитетом, но мы рады, что три независимых арбитра поверили нашим фактам.

Решение арбитражного суда вышло на 77 страницах. Молотобойцам вернули медали и титулы, а также возместят 50 тысяч евро ущерба. Кстати, НОК Беларуси теперь сможет официально поощрить Тихона и Девятовского за успешные выступления в Пекине – им причитаются квартиры и денежные премии.

Алексей Адашкин, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.