Молодёжная сборная Беларуси по футболу попала в пятую корзину перед жеребьёвкой ЧЕ-2027

Молодежная сборная Беларуси по футболу попала в пятую корзину перед жеребьевкой чемпионата Европы-2027, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вместе с нашей командой оказались дружины Черногории, Боснии, Кипра, Латвии, Литвы, Казахстана, Азербайджана и Люксембурга. Жеребьевка отборочного турнира пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 6 февраля. По ее результатам будет составлено девять отборочных групп: шесть по шесть команд и три по пять. Албания и Сербия как хозяйки Eвро-2027 получили прямые путевки в финальный раунд. Сквозь сито отбора на континентальное первенство пройдет еще 14 сборных.