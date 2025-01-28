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Молодёжная сборная Беларуси по футболу попала в пятую корзину перед жеребьёвкой ЧЕ-2027

28 января 2025 12:20
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Молодежная сборная Беларуси по футболу попала в пятую корзину перед жеребьевкой чемпионата Европы-2027, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Вместе с нашей командой оказались дружины Черногории, Боснии, Кипра, Латвии, Литвы, Казахстана, Азербайджана и Люксембурга. Жеребьевка отборочного турнира пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 6 февраля. По ее результатам будет составлено девять отборочных групп: шесть по шесть команд и три по пять. Албания и Сербия как хозяйки Eвро-2027 получили прямые путевки в финальный раунд. Сквозь сито отбора на континентальное первенство пройдет еще 14 сборных. 

# Футбол

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