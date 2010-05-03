Молодой Боксер из Германии Томми Альтман и чех Бронислав Кубин

Немецкий боксер практически не контратакует. Чех Бронислав Кубин показывает, что ситуация на ринге однозначная.

Уже во втором раунде немец успел побывать в нокдауне. Несмотря на то, что у немецкого боксера хорошая статистика: 10 побед на профессиональном ринге.

Однако в третьем раунде немецкий боксер оживился, зрители уже не ожидали досрочного окончания боя. Чех уже подустал и не очень видна его энергия, поразившая в начале боя. Томи Альтман чаще стал пробивать, но сила удара не увеличилась. Он не идет назад, но пока еще мало смещается по сторонам. Немец выравнивает третий раунд.

В четвертом раунде оба боксера ведут себя скованно. Выигрывает этот бой Бронислав Кубин с результатом 4:2.