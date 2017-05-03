Молодежный чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет пройдет в Минске в 2018 году

Новости Беларуси. Беларусь получила право принять молодежный чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. Первенство пройдет уже в 2018 году.

Белорусской столице сказали «да!» на конгрессе ФИБА в Гонконге. Уже известно, для проведения турнира будут задействованы четыре минских площадки. Среди них: «Чижовка-Арена», Дворец спорта, спортивный комплекс «Уручье».