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Молодежный чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет пройдет в Минске в 2018 году

03 мая 2017 13:36
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Новости Беларуси. Беларусь получила право принять молодежный чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. Первенство пройдет уже в 2018 году.

Белорусской столице сказали «да!» на конгрессе ФИБА в Гонконге. Уже известно, для проведения турнира будут задействованы четыре минских площадки. Среди них: «Чижовка-Арена», Дворец спорта, спортивный комплекс «Уручье».

Молодежный чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет пройдет в Минске в 2018 году-1

Олег Кондратюк, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:
Принятию решения ФИБА предшествовала довольно большая работа и инспекционные поездки представителей Международной федерации. Я бы сказал, что принятие такого решения – это логическое продолжение той политики, которую проводила Белорусская федерация баскетбола на протяжении последних как минимум 2-3 лет.   

Турнир планируется провести с 30 июня по 8 июля 2018 года. Белорусские баскетболистки сыграют в финальной стадии без отбора на правах хозяев соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Баскетбол # Олег Кондратюк

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