Молодежный чемпионат Европы по баскетболу: пока с переменным успехом

16 июля в литовском Друскининкае, на женском молодежном чемпионате Европы по баскетболу в дивизионе <Б>, белорусская сборная сыграла в финале с командой Сербии и Черногории. Напомним, что подопечные Андрея Вавлева и Семена Халипского решили задачу выхода в дивизион <А> накануне, одержав победу в полуфинале над соперницами из Словакии. В поединке белорускам противостояли старые знакомые - с сербскими баскетболистками наша молодежная команда уже играла на нынешнем чемпионате Европы на групповой стадии. Тогда непростая победа досталась белорускам. На сей раз обошлось без захватывающей интриги. Подопечные Андрея Вавлева в концовке третьей четверти ушли в отрыв и до финального свистка ближе, чем на 6 очков соперниц не подпускали. Итоговый счёт 66-58 оформил победу белорусской женской <молодёжки> на континентальном первенстве. Пока в дивизионе <Б>. Тем временем мужская молодежная сборная играет на чемпионате Европы в дивизионе <А>, проходящем в турецком Измире. 16 июля команда Михаила Феймана провела последний матч группового этапа со сборной Латвии. Белорусы победили 84:77, но на ситуацию в турнирной таблице этот результат кардинальным образом не повлиял. Имея в пассиве два поражения от хорватов и сербов, белорусы заняли в своем квартете третье место и теперь продолжат борьбу за 9-16 места. Следующий поединок команда Михаила Феймана проведет 18 июля и встретится со сверстниками из Испании.