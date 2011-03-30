Молодежные футбольные сборные Беларуси проигрывают товарищеские встречи, юниорская борется за путевку на чемпионат Европы

Начнем блок с не самого приятного известия. Старшая молодежная сборная Беларуси, для простоты называем ее «кондратьевской», та самая, которой предстоит покорять Европу в финальной стадии континентального первенства, провела в среду поединок против чешских сверстников.

Западнославянская дружина, напомним, без поражений прошла отборочный турнир к Евро-2011 и без труда завоевала билет на датский еврофинал, где выступит в квартете Б. То есть, не в нашей четверке.

Чешские футболисты, наверняка, будут фаворитами предстоящего чемпионата. Оснований для подобных утверждений много. В том числе, и пятничный поединок с белорусами.

Подопечные Георгия Кондратьева в гостевом товарищеском матче так и не смогли распечатать ворота Яна Гануша, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А вот хозяева стадиона в Угерске-Градиште дважды отправили мяч в ворота Александра Гутора. По истечении получаса игрового времени точным ударом с пенальти отметился чешский лидер Томаш Пекхарт, а вскоре после антракта отличился дебютант сборной соперников Зденек Шмейкал. В итоге, Беларусь потерпела поражение – 0:2. На повестке дня – товарищеское свидание с испанскими сверстниками.

Младшая «шукановская» молодежка, которой старт в отборочном цикле предстоит лишь в августе, в понедельник на стадионе «Волна» в Пинске провела спарринг с командой Литвы. Подопечные Юрия Шуканова уступили со счетом 0:2.

А вот юниорская сборная Беларуси сейчас с головой окунулась в водоворот официальных матчей. Команда Валентина Михеева в эти дни находится во Франции, где проходят матчи шестой группы элитного раунда квалификации к чемпионату Европы.

В первом поединке белорусы крупно уступили норвежцам. Открыв счет на экваторе первого тайма усилиями Павла Савицкого, в дальнейшем наши футболисты пропустили аж пять раз.

А вот во втором матче голевой успех лидера нашей сборной на 23-й минуте не стал предвестником беды. Белорусская команда минимально переиграла грузин – 1:0, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Теперь для победы в группе, а только она дает право участия в финальной стадии континентального первенства, подопечным Валентина Михеева нужно 30 марта переигрывать французов и надеяться на то, что гордые грузины напоследок громко хлопнут дверью, отобрав очки у норвежцев.