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Молодежная сборная Беларуси пробилась в 1/4 финала Кубка Содружества, одержав в группе три победы

19 января 2015 17:56
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Новости России. Белорусская футбольная молодежка, ведомая Игорем Ковалевичем, продолжает триумфальное шествие по турнирной сетке Кубка Содружества.

19 января днем наши земляки одержали третью подряд победу в рамках группы «А» – над сверстниками из Финляндии. Единственный мяч в ворота команды «суоми» провел на 34-й минуте Евгений Яблонский.

Таким образом, белорусы пробились в 1/4 финала, набрав в своем квартете девять очков из девяти возможных и не пропустив ни одного мяча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол

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