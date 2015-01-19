Молодежная сборная Беларуси пробилась в 1/4 финала Кубка Содружества, одержав в группе три победы

Новости России. Белорусская футбольная молодежка, ведомая Игорем Ковалевичем, продолжает триумфальное шествие по турнирной сетке Кубка Содружества.

19 января днем наши земляки одержали третью подряд победу в рамках группы «А» – над сверстниками из Финляндии. Единственный мяч в ворота команды «суоми» провел на 34-й минуте Евгений Яблонский.

Таким образом, белорусы пробились в 1/4 финала, набрав в своем квартете девять очков из девяти возможных и не пропустив ни одного мяча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».