Молодежная сборная Беларуси по волейболу вышла в финальную часть чемпионата Европы

Квалификационный раунд первенства континента завершился вчера в Могилеве. Подопечные Александра Герасимова, имея в активе победы над Эстонией со счетом 3:0, Турцией – 3:1, вчера блестяще завершили турнир, взяв верх над Болгарией – 3:0. Заняв первое место в группе, белорусы пробились в финал чемпионата Европы. Помимо наших соотечественников в конце августа в чешском Брно сыграют турки, сильнейшие команды группы "F" Германия и Хорватия, а также Словения, Бельгия, Польша, Голландия и хозяева, чехи.