Молодежная сборная Беларуси по хоккею вновь не смогла пробиться в элитный дивизион. О кризисе в системе подготовки резерва не говорит только ленивый

В прошлой программе мы успел поздравить игроков молодежки с вымученной победой над британцами и пожелали им плодотворной подготовке к решающему матчу. Признаем, червячок недоверия на дне души тогда шевелился. Ведь во всех мачтах наша команда испытывала проблемы.

В итоге предсказуемо вышло так, что в элиту попала команда Латвии. Она, к слову, обошла нас и в 2008 году в Риге. Кстати, тогда тоже со счетом 3:1. Как ни крути – тенденция.

Леонид Береснев, главный тренер сборной Латвии U-20:

Безусловно, рады победе. Конечно, понимали, что будет тяжело в Бобруйске занять первое место. Потому что противостояние со сборной Беларуси очень сложное. И у белорусов была поддержка трибун.

Многие ребята вообще впервые играли на такой публике. Естественно, у меня, как у тренера, была определенная боязнь, что кто-то дрогнет, не справится с накалом борьбы этого матча.

Но, в целом, практически все справились. Ребятам спасибо.

Напомним, как это было. В равной игре при небольшом перевесе белорусов по броскам, что диктовалось частыми удалениями прибалтов, подопечные Леонида Береснева лучше использовали свои шансы. А вот хозяева профукали 20 минут большинства, только однажды сумев забить троим оппонентам. Преуспел Вадим Ерохо, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Соперники в ответ реализовали первое же свое большинство. Точен был Дипис.

Во втором периоде гости уже в равных составах классно разорвали нашу оборону. На бросок вывели Забиса. Это был ключевой момент, ведь отыграться белорусы не смогли. Упитис поставил точку, бросив по пустым воротам на последней минуте, – 3:1.

Олег Микульчик, главный тренер сборной Беларуси U-20:

Дисциплина, дисциплина, и еще раз дисциплина.

Что-то не пошло. Может, немного переволновались.

Потом у нас пошли удаления. Игра надломилась. Получил травму Степанов. Играли и в четыре звена, и в три. А потом перешли на два.

Хорошая команда Латвии, хочу отдать ей должное. Навязала нам силовую борьбу. Где-то некоторые ребята и не выдержали этого момента.

В целом, я доволен своей командой. Сыграли неплохо.

Разбор полетов на Исполкоме впереди. Но вряд ли от него стоит ждать открытий.

О кризисе в нашей системе подготовки резерва не говорит только ленивый. Федерация в ответ пытается что-то предпринимать. Вот и две команды в Молодежную Лигу заявили.

Теперь выясняется, что этого уже недостаточно. Ведь латыши свой резерв готовили в чемпионате Беларуси. Год назад, если помните, у них была команда «Динамо-Юниорс». Как говорится, у соседей борщ гуще. Причем всегда.

Отдельно хотелось бы сказать о тренерских кадрах. После череды неудач за молодежку браться никто не желал. Олега Микульчика назначали едва ли не в приказном порядке. Теперь его снимут и к лету назначат еще какого-нибудь младо-тренера.

Это не речь в защиту наставника. Просто и в этом вопросе хотелось бы увидеть некую системность и солидность в подходах.

Болезненный вопрос – игроки. Обвинять их – моветон. Они как всегда старались. Иное дело – профессиональная оценка перспективности поколения в целом.

Наверное, звездное будущее ждет немногих. Хорошо, если будет обратное. Тем более тренер за них горой.

Олег Микульчик, главный тренер сборной Беларуси U-20:

Я думаю, что Кирилл Готовец – хороший защитник. Из него вырастет отличный хоккеист.

Колю Сусло я бы выделил. Бомбардир все-таки.

Есть еще несколько хороших игроков.

Через год белорусской молодежке предстоит очередная попытка возвращения в элиту, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И проще не будет. За единственную путевку помимо нас поведут борьбу британцы, австрийцы, словенцы, и две худшие команды Чемпионата мира, который стартует в США в ближайшее воскресенье.

Турнир пройдет точно не у нас дома. Так что очередной исторический шанс был блистательно упущен.

Олег Микульчик, главный тренер сборной Беларуси U-20:

Я понимаю какие эмоции у всех нас. Ребята тоже расстроились.

Ничего. Я пришел в раздевалку и поблагодарил их за игру. Сказал, что на этом жизнь не заканчивается. Тут никто никого казнить не будет.

У нас есть некоторые ребята 1992 года рождения. Дай Бог, чтобы они вышли в группу в следующем году. А у тех, кто 1991 года, все впереди.

Была хорошая игра. Я поэтому и поблагодарил игроков.

Да, не выполнили задачу. Будет у нас собрание по окончанию сезона. Я думаю, что там подведут итоги.

Я всю жизнь в хоккее и понимаю, что все равно жизнь продолжается.