Молодежная сборная Беларуси по хоккею стартовала с победы

В Швеции проходит чемпионат мира по хоккею. Подопечными Эдуарда Занковца сенсационно были повержены финны - 4:3. Викторию белорусам удалось одержать, даже проигрывая после второго периода 1:2. Отлично провел матч, зарекомендовавший себя с самой лучшей стороны еще в период подготовки, гомельчанин Михаил Стефанович. На его счету две шайбы и голевая передача. Сергей Костицын из заокеанского "Лондон Найтс" забил и также ассистировал партнеру. Еще одну шайбу в ворота финнов провел Юрий Ильин из "Химволокна". Ну а точными передачами отметились Павел Мусиенко, Александр Сырей и Дмитрий Виолентий. Все трое делегированы "Гомелем". 27 декабря белорусы померяются силами с Швейцарией. А 26 декабря в нашей группе сыграли Россия и Чехия. В группе "А" к этому моменту также завершилась одна встреча: Германия в Overtime переиграла США 2:1.