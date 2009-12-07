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Молодежная сборная Беларуси по хоккею провела два товарищеских матча

07 декабря 2009 16:55
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Они прошли в рамках подготовки к чемпионату мира в дивизионе 1, стартующему в польском Гданьске 14 декабря.

В первом спарринге подопечные Василия Спиридонова обыграли по буллитам «Витебск» 2:1. В «молодежке» отличились Сергей Королик и Никита Ремезов.

Накануне сборная была крупно бита солигорским «Шахтером» 6:0. По взаимной договоренности команды провели также серию буллитов, в которой успех опять был на стороне «Шахтера» 2:1.

Сегодня молодежная сборная Беларуси вылетела в Германию, где 9 и 10 декабря дважды сыграет с немецкой «молодежкой». Затем команда Василия Спиридонова отправится в Гданьск. Соперниками белорусов за единственную путевку в элитный дивизион будут команды Казахстана, Норвегии, Италии, Польши и Хорватии.

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