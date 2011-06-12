Молодежная сборная Беларуси по футболу в сухую сделала сборную Исландии

Молодежная сборная Беларуси по футболу обыграла в стартовом матче чемпионата Европы, который стартовал в датском Орхусе, сборную Исландии – 2:0. Авторами голов стали Андрей Воронков и Максим Скавыш.Первый мяч был забит белорусскими футболистами с пенальти на 77-й минуте, после того, как Гуннарсон сбил в своей штрафной Станислава Драгуна. Гуннарсон был удален, а Максим Скавыш на 87-й минуте провел второй мяч в ворота Бьорнссона.