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Молодежная сборная Беларуси по футболу уступила украинцам в товарищеском матче – 1:0

16 апреля 2015 07:15
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Новости Украины. Молодежная сборная Беларуси, ведомая Игорем Ковалевичем, продолжает готовится к отборочному циклу Евро-2017. Команда уже провела ряд спаррингов с белорусскими клубами разных уровней, а также со сверстниками из Испании.

15 апреля в Киеве нашу «молодежку» испытывали на прочность украинские коллеги. Увы, огорчить хозяев не удалось – они одержали минимальную победу – 1:0.

Единственный мяч побывал в воротах Антона Чичкана после пенальти, назначенного на 57-й минуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

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