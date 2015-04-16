Молодежная сборная Беларуси по футболу уступила украинцам в товарищеском матче – 1:0

Новости Украины. Молодежная сборная Беларуси, ведомая Игорем Ковалевичем, продолжает готовится к отборочному циклу Евро-2017. Команда уже провела ряд спаррингов с белорусскими клубами разных уровней, а также со сверстниками из Испании.

15 апреля в Киеве нашу «молодежку» испытывали на прочность украинские коллеги. Увы, огорчить хозяев не удалось – они одержали минимальную победу – 1:0.

Единственный мяч побывал в воротах Антона Чичкана после пенальти, назначенного на 57-й минуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».