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  • Молодежная сборная Беларуси по футболу под руководством Юрия Шуканова узнала своих соперников по отборочному турниру чемпионата Европы 2013 года

Молодежная сборная Беларуси по футболу под руководством Юрия Шуканова узнала своих соперников по отборочному турниру чемпионата Европы 2013 года

08 февраля 2011 07:34
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Вместе с национальной в Турцию отправились и две наши молодежные сборные.

Команда Георгия Кондратьева, которой летом предстоит выступить в финальной части чемпионата Европы, восьмого и девятого февраля в Анталье дважды померяется силами со второй сборной Турции.

А дружина нового созыва во вторник сыграет в Белеке с молдавскими сверстниками. За командой Юрия Шуканова теперь также будем следить пристально. Ведь именно ей предстоит продолжать славные традиции своих предшественников.

Под знамена этой сборной призваны игроки 90-91 годов рождения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А свое существование она начала в мае прошлого года, выступив на международном турнире в Португалии.

В минувший четверг Юрий Шуканов побывал в швейцарском Ньоне, где прошла жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2013 года. В результате наша молодежка попала в первую группу, где ее основным конкурентом, наверняка, будет традиционно сильная команда Германии.

В тот же день представители всех команд совместными усилиями составили календарь, который в последствии полностью удовлетворил наставника нашей сборной. В этом году белорусы проведут шесть матчей. По три дома и на выезде. Четыре оставшихся поединка евро-отбора будут сыграны в 2012 году.

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