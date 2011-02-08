Молодежная сборная Беларуси по футболу под руководством Юрия Шуканова узнала своих соперников по отборочному турниру чемпионата Европы 2013 года

Вместе с национальной в Турцию отправились и две наши молодежные сборные.

Команда Георгия Кондратьева, которой летом предстоит выступить в финальной части чемпионата Европы, восьмого и девятого февраля в Анталье дважды померяется силами со второй сборной Турции.

А дружина нового созыва во вторник сыграет в Белеке с молдавскими сверстниками. За командой Юрия Шуканова теперь также будем следить пристально. Ведь именно ей предстоит продолжать славные традиции своих предшественников.

Под знамена этой сборной призваны игроки 90-91 годов рождения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А свое существование она начала в мае прошлого года, выступив на международном турнире в Португалии.

В минувший четверг Юрий Шуканов побывал в швейцарском Ньоне, где прошла жеребьевка отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2013 года. В результате наша молодежка попала в первую группу, где ее основным конкурентом, наверняка, будет традиционно сильная команда Германии.

В тот же день представители всех команд совместными усилиями составили календарь, который в последствии полностью удовлетворил наставника нашей сборной. В этом году белорусы проведут шесть матчей. По три дома и на выезде. Четыре оставшихся поединка евро-отбора будут сыграны в 2012 году.