Молодежная сборная Беларуси на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе перед решающим матчем со словенцами занимает второе место

Еще до отъезда в Германию «молодежка» понесла незапланированную потерю. Травму получил автор одной из шайб в спарринге с казахами – защитник из Бреста Владислав Лемачко. Заменил его находившийся в ближайшем резерве Андрей Кравченко из МХЛовской «Юности».

Первый же матч на чемпионате мира стал для белорусов серьезным испытанием. Ведь противостояли им хозяева – немцы. Максим Парфеевец во втором периоде ответил на шайбу Кайля, заброшенную в стартовой трети. Но, допустив ошибку в большинстве, белорусы потерпели обидную неудачу.

Владимир Заблоцкий, главный тренер сборной Беларуси (U-20), по телефону из Германии:

Сравниваем счет, получаем большинство, но допускаем такую грубую ошибку. Они в меньшинстве забили нам гол. Я просто не могу объяснить это.

Играли довольно неплохо. Это матч открытия, против хозяев, но, к сожалению, получилось так.

Потенциал белорусской команды сполна проявился в следующих двух встречах. Победную шайбу в матче с норвежцами забросил Евгений Хузеев. А самыми активными участниками разгрома британцев стали Алексей Скабелка и Денис Далидович, оформившие по дублю.

Владимир Заблоцкий, главный тренер сборной Беларуси (U-20), по телефону из Германии:

В целом, довольны, раз выигрываем. Конечно, где-то от кого-то хотелось более ровной игры, кто-то себя с лучшей стороны проявил. Еще одни день игровой.

Со словенцами белорусам играть 16 декабря, а 15-го наша команда взяла верх над австрийцами. Авторами шайб у победителей стали Евгений Леонов, Роман Граборенко, Станислав Лопачук, Алексей Скабелка, Максим Парфеевец и Евгений Хузеев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Заблоцкий, главный тренер сборной Беларуси (U-20), по телефону из Германии:

Очень неоднозначно матч сложился. Неплохо начали в первом периоде, потом удаления. Выстояли пять на три. В концовке уже реализовали моменты. Игра, скажем так, была довольно ровная.

Теперь – о раскладах. В эти минуты завершается поединок Словения – Норвегия, в котором нам необходимо, чтобы выиграли скандинавы. Завтра уже сами белорусы должны взять верх над словенцами и вновь ждать победы норвежцев, на сей раз над немцами, причем только в основное время со счетом 1:0 или 2:1.

В таком случае, все будет зависеть от того, как три лидирующие команды сыграли между собой. А в этом трио у белорусов – показатели лучшие.

Владимир Заблоцкий, главный тренер сборной Беларуси (U-20), по телефону из Германии:

Норвежцы должны обыграть германцев 2:1. Тогда мы становимся первыми. Но нам еще нужно словенцев обыграть. Словения – тоже довольно неплохая команда, на равных играла с немцами. Завтрашний день будет определяющим. Мы верим, что удачна будет с нами.