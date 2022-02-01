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МОК пока не определился со зрителями Олимпиады в Пекине

01 февраля 2022 15:35
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Международный олимпийский комитет пока не принял окончательное решение по заполняемости трибун на спортивных аренах Олимпиады. Однако МОК рассчитывает, что зрители смогут занять до 30 % свободных мест, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

МОК пока не определился со зрителями Олимпиады в Пекине-1

Конкретные решения будут приниматься непосредственно на объекте. Ранее было объявлено, что зарубежных болельщиков не будет. А билеты распределят среди определенных групп зрителей.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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