Могилевчанин Виталий Дербенёв выиграл «золото» чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Этот чемпионат проходит в Минске.

Победными стали его подходы на 118 килограммов в рывке и на 138 – в толчке. Сумма двоеборья – 256 килограммов – позволила белорусу опередить бельгийца Тома Гогебуэра и армянина Смбата Маргаряна и в четвертый раз выиграть первенство континента в весовой категории до 56 килограммов.

В первый день чемпионата Европы также прошли соревнования у женщин в весе до 48 килограммов. Белоруска Ирина Миронович заняла 10-е место, а победу праздновала турчанка Нуркан Тайлан, установившая рекорд континента в толчке.

Сегодня на помост Дворца спорта выйдут женщины в весовой категории до 53 килограммов и мужчины до 62 килограммов. Беларусь здесь представляют Валентина Ляхове и Геннадий Махвееня.