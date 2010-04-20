Многолетней лидер Беларуси по любительскому боксу Михаил Берндаский успешно осваивается в профессиональном боксе

Бой в полулегком весе, весовая категория до 58 кг 400 гр., четыре раунда.

В красном углу ринга Максим Казак, Бреста, дебютирует на профессиональном ринге. Соперник у него очень достойный и известный – Михаил Бернадский, бронзовый призер чемпионата Европы в Пуле (Хорватия), участник Олимпийских игр 2004 года. Многолетний лидер Беларуси по любительскому боксу. Совсем недавно он перешел на профессиональный ринг.

Секундирует Маскима Казака известный брестский боец Вадим Остапук. А Бернадскому, помимо тренера, помогает боксер-профессионал Сергей Хамицкий.

Прошлый бой Михаила Бернадского на профессиональном ринге закончился после первого раунда. Был отказ соперника от продолжения боя, поэтому понять, что из себя представляет Бернадский на профессиональном ринге, пока не успели.