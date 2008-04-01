Мишель Платини встретился с белорусскими журналистами

Пребывание руководителя УЕФА в столице продолжилось в офисе Ассоциации БФФ, где была организована с журналистами и делегатами состоявшейся сегодня конференции белорусской футбольной федерации. Приятный неформальный тон почти часовому общению задал сам месье Платини, который с истинно французским шармом отметил, что никогда еще пресс-конференция с его участием не собирала столько очаровательных женщин.



Главе УЕФА, естественно, были заданы и серьезные вопросы о нынешнем положении дел в мировом футболе и перспективах его развития. На все господин Платини ответил с удовольствием и весьма интересно. И все же приятных лирических отступлений от гостя белорусской столицы на встрече прозвучало гораздо больше.