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Мирный и Волчков в хорошей форме и готовы к кропотливой работе

02 февраля 2007 10:20
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Минском футбольном манеже все готово к проведению матча 1\8 мировой группы розыгрыша Кубка Дэвиса "Беларусь - Швеция".

Новый корт, как говорится, уже вылежался, и на нем уже начали проводить свои тренировки белорусские теннисисты. Пока лидеры нашей команды Макс Мирный и Владимир Волчков тренируются порознь. Каждому из них надо привыкнуть к покрытию, каждому надо пройти свой период акклиматизации. Напомним, что Мирный начал нынешний сезон выступлением на открытом чемпионате Австралии, а Волчков - турнирами в Европе. Сейчас оба они в хорошей форме и готовы к кропотливой работе.  
 
Чуть больше недели осталось ждать встречи белорусских и швейцарских теннисистов. В составе команды гостей - Робин Содерлинг, Йонас Бьоркман, Томас Юханссон и Симон Аспелин. Капитан белорусов Дмитрий Татур назвал имена Максима Мирного, Владимира Волчкова, Павла Котлярова и Сергея Тарасевича, хотя с оговоркой, что замены еще возможны. На тренировках замечены также Бетов и Бурый.  

Ожидается, что уже в ближайшее воскресенье в Минск прибудут шведы. Удивить их нашим скоростным покрытием вряд ли получится, так что остается уповать на мастерство белорусских теннисистов и неистовую поддержку болельщиков. Кстати, билеты на все три дня матча еще есть в продаже.

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