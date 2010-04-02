Минувшей ночью состоялись восемь матчей регулярного чемпионата НХЛ

Гостям победа была куда важнее – они, в отличие от канадцев, входят в зону плей-офф, и даже лидируют в своем дивизионе. Тем не менее, 2 очка себе в карман положили Грабовский сотоварищи.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Голы на счету Сталберга и Руа. Во втором паритет усилиями Экселби и Монтадора был сохранен. В заключительной трети Шенн в третий раз за игру вывел хозяев вперед, а Шострем на последней минуте поразил пустые ворота и подвел черту – Торонто сильнее, 4:2.
Также стоит выделить седьмую кряду победу Детройта, а также крупную викторию Лос-Анджелеса над Ванкувером.
Бостон – Флорида 0:1
Торонто – Баффало 4:2
Айлендерс – Филадельфия 6:4
Вашингтон – Атланта 2:1
Оттава – Каролина 4:3 Бул.
Детройт – Коламбус 3:2
Нэшвилл – Сент-Луис 3:2
Лос-Анджелес – Ванкувер 8:3