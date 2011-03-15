Минспорта: Беларусь на Олимпиаде в Лондоне должна завоевать 5 золотых медалей

В Лондоне начали отсчёт времени до начала Олимпийских игр 2012 года. Старт — ровно через 500 дней.

На Трафальгарской площади установили часы высотой около 6 метров, которые ведут обратный отсчёт. Сегодня же началась продажа билетов на соревнования.

Беларусь входит в двадцатку сильнейших олимпийских стран мира. Более 200 наших спортсменов примут участие в летней Олимпиаде. К ней сейчас готовятся 275 белорусских кандидатов в 31 виде спорта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Мы должны преодолеть рубеж в 25 медалей на Олимпиаде в Лондоне и в 5 медалей на зимних Олимпийских играх в Сочи. В Лондоне мы должны завоевать 5 золотых медалей и приблизиться или выйти в 10-ку сильнейших стран мира.