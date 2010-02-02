Минское хоккейное «Динамо» проиграло в Риге местным одноклубникам

Счет в конце игры составил 4:5.

Эта неудача может лишить подопечных Александра Андриевского шансов на попадание в плей-офф.

Счет в этом матче открыл рижанин Александр Ниживий. Минчане нашли ответ еще в первом периоде – равенство восстановил Джэфф Платт, однако в дальнейшем, вплоть до окончания второй трети, поединок шел под диктовку хозяев. Ниживий успел оформить хет-трик, кроме того, ворота Андрея Мезина поражали Марцел Хосса и Микелис Редлих.

Итог 40 минут игры – 5:1 в пользу рижского «Динамо».

Однако заключительную треть минчане провели вдохновенно и едва не сотворили чудо: Дмитрий Мелешко, Сергей Варламов и Олег Антоненко сократили разницу в счете до минимума – 5:4.

И все же времени белорусским хоккеистам не хватило, с тем матч и завершился. Следующий поединок минчане проводят дома, 3 февраля против нижегородского «Торпедо».