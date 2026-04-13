Минское «Динамо» уступило «Ак Барсу» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Ак Барсу» в третьем поединке четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

После двух домашних противостояний, которые завершились не в пользу нашей команды, подопечные Дмитрия Квартальнова отправились в столицу Татарстана, где попытались взять реванш, однако сегодня не получилось. Со старта дуэли наблюдалась плотная борьба, оппоненты продемонстрировали быстрый, атакующий хоккей и создали немало опасных моментов у ворот друг друга. В первом периоде с реализацией больше повезло российскому клубу, «барсы» обеспечили себе минимальное преимущество. Вторая 20-минутка прошла под полным контролем соперников, они наращивали перевес. В какой-то момент тренерский штаб «минчан» принял решение заменить голкипера на полевого игрока, за что «зубры» поплатились шайбой в пустые ворота. Несмотря на усилия «динамовцев» исправить свое положение, виктория осталась за «Ак Барсом» – 4:0. Четвертый поединок серии дружины проведут 15 апреля также в Казани.