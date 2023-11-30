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Минское «Динамо» U19 сыграло вничью в Юношеской лиги УЕФА

30 ноября 2023 14:18
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Минское «Динамо» U19 в первом матче второго раунда Юношеской лиги УЕФА в гостях сыграло вничью с немецким «Майнцем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» U19 сыграло вничью в Юношеской лиги УЕФА-1

Открыл счет на 13-й минуте Трофим Мельниченко, но хозяева в начале второго тайма восстановили равенство, автор гола – Даниэль Гляйбер. В итоге 1:1. В первом раунде «Динамо» по сумме двух встреч отправило отдыхать болгарский «Лудогорец».

Выйдет ли наша команда в следующий раунд, узнаем 3 декабря. В этот день соперники проведут ответный матч.

# Футбол # Фотофакт

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