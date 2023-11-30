Минское «Динамо» U19 сыграло вничью в Юношеской лиги УЕФА

Минское «Динамо» U19 в первом матче второго раунда Юношеской лиги УЕФА в гостях сыграло вничью с немецким «Майнцем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открыл счет на 13-й минуте Трофим Мельниченко, но хозяева в начале второго тайма восстановили равенство, автор гола – Даниэль Гляйбер. В итоге 1:1. В первом раунде «Динамо» по сумме двух встреч отправило отдыхать болгарский «Лудогорец».