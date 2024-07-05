Минское «Динамо» стало лучшей командой по итогам первого круга ЧБ по футболу

15 матчей и ни одного поражения. Минское «Динамо» стало лучшей командой по итогам первого круга чемпионата Беларуси по футболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном перед паузой матче столичный клуб встречался с брестским «Динамо». Минчане уверенно начал встречу и на 17-й минуте цели достиг удар Павла Седько. Вскоре после забитого мяча полузащитник был заменен из-за мышечного повреждения. В дальнейшем подопечные Вадима Скрипченко создали много моментов, но реализовать их не смогли. В итоге победа минского «Динамо» – 1:0. На три очка от минчан отстает «Торпедо-БЕЛАЗ». Сегодня жодинский клуб встретится со «Славией» из Мозыря.