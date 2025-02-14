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Минское «Динамо» проиграло «Витязю» в рамках матча регулярного сезона КХЛ

14 февраля 2025 11:40
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Минское «Динамо» не сумело справиться с 10-й командой Запада – «Витязем» – в рамках регулярного сезона КХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» потерпели сухое поражение – 0:3. Напомним, белорусский клуб проводил второй поединок за 2 дня. Победа над лидером чемпионата оставила подопечных Дмитрия Квартальнова без сил. Минчане имели много возможностей, чтобы выйти вперед. Но пропустили на излете первого периода. Во втором ситуация на льду была равной. В заключительном отрезке «Динамо» попыталось спастись. Однако шайба дважды побывала в пустых воротах. В турнирной таблице минчане по-прежнему седьмые.

# Хоккей

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