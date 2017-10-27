Минское «Динамо» проиграло в гостях хельсинкскому «Йокериту» со счетом 0:2

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» продолжает уступать в матчах выездного турне чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После неудачных визитов к «Витязю» и ЦСКА удручающая серия продлилась и в Хельсинки, где «зубры» сражались с «Йокеритом».