Минское «Динамо» проиграло в гостях хельсинкскому «Йокериту» со счетом 0:2

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» продолжает уступать в матчах выездного турне чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
После неудачных визитов к «Витязю» и ЦСКА удручающая серия продлилась и в Хельсинки, где «зубры» сражались с «Йокеритом».
Финский клуб добился над минчанами сухой победы – 2:0. Обе шайбы влетели в ворота Энрота в первом периоде. Следующим оппонентом белорусской команды станет «Динамо-Рига». Встреча пройдет 29 октября.
Чего ждать от парней Горди Дуайера? Анализируем выступление ХК «Динамо» в КХЛ здесь.