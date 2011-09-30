Минское «Динамо» проиграло СКА из-за неудачной игры в большинстве и обыграло ЦСКА благодаря уверенно реализованным буллитам

Блестящая победа в прошлую пятницу над «Атлантом» не оставила выбора наставнику «Динамо» Мареку Сикоре: после таких матчей состав не меняют. Но рецепт, сработавший в Подмосковье, в столице не прокатил.

Вновь минчанам не удалось реализовать большинство. С этим компонентом игры у «зубров» происходило нечто невероятное: из 34 попыток в 7 матчах не была использована ни одна. Это почти рекорд.

Ну и фактор Ростислава Стани сработал. Словацкий голкипер сделал 35 сэйвов. А иногда ему просто везло, как в моменте, когда Джэфф Платт обстучал обе штанги, но в ворота шайба так и не юркнула.

Динамовский страж ворот Кевин Лаланд сыграл достойно, однако, как выиграть, не забросив ни одной шайбы, в хоккее еще не придумано. ЦСКА же забил дважды: Дмитрий Моня и Сергей Широков свои моменты реализовали – 2:0.

На матч в Питере, тем не менее, Сикора провел ротацию: Лаланда сменил Андрей Мезин. Решение оказалось не самым оптимальным.

Несмотря на три отраженных буллита и ряд эффектных сэйвов, у Мезина вновь возникли проблемы с бросками с дальней дистанции: шайбы Кирилла Кольцова и Тони Мортенссона показались необязательными. А когда забивал Евгений Артюхин наш голкипер опять ошибся, отразив шайбу прямо на клюшку питерскому гиганту, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Но, помимо злоключений голкипера, который никак не наберет боевую форму, хватало и позитива. «Динамо», наконец, реализовало большинство, причем дважды. С 37-ой попытки отличился Йере Каралахти, а затем Джэфф Платт ювелирным броском угодил точно в девятку ворот Штепанека.

Понравились и волевые качества минчан. Шайба Збынека Иргла в концовке стала достойной наградой гостям за все старания.

В буллитной лотерее Платт и Иргл показали еще и немалое мастерство, прервав победную серию СКА на отметке в четыре матча: 4:3 в пользу «Динамо».