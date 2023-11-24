Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в матче КХЛ

Дружины в рамках этого сезона встречались впервые. В турнирной таблице Западной конференции они являются соседями. Минчане идут на седьмой позиции, «армейцы» – на шестой. До матча их разделяло четыре балла. И сегодня каждая дружина намеревалась взять очки. Первый период остался безголевым. «Динамовцев» несколько раз спасал Фергюсон. При этом и у них было достаточно много перспективных атак. Появилась надежда, что по ходу встречи наши парни смогут не только создавать моменты, но и реализовывать их. Однако счет в матче открыли гости в начале второго отрезка.

Окончательные цифры прошедшего поединка – 0:4 в пользу ЦСКА. Дальше подопечные Дмитрия Квартальнова дома встретятся с московским «Динамо». Дуэль начнется в 17:00 в воскресенье, 26 ноября.