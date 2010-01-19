Минское «Динамо» проиграло челябинскому «Трактору»

Белорусская команда провела очередной поединок континентальной хоккейной лиги.

На родном льду подопечные Александра Андриевского встречались с «Трактором» из Челябинска. Минчане выглядели лучше соперников, создали уйму голевых моментов – однако реализация оставляла желать лучшего.

А вот гости своими шансами воспользовались. Оба гола пришли во втором периоде из-за ворот. Сперва, отличился Евгений Скачков, а затем – Алексей Заварухин. Динамовцы в заключительной трети смогли лишь сократить разрыв – шайба на счету Дениса Кочеткова. В итоге, «Трактор» оказался сильнее – 2:1.

«Динамо» от зоны плей-офф отделяют 10 очков. К тому же в матче с уральским клубом травму получил защитник бело-голубых Рихард Линтнер. Предварительный диагноз – перелом кисти.