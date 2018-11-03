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Минское «Динамо» проиграло «Барысу» в чемпионате КХЛ

03 ноября 2018 18:20
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Новости Беларуси. Победного продолжения не последовало. Минское «Динамо» вновь проигрывает в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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На сей раз команда Горди Дуайера уступила «Барысу».

Минское «Динамо» проиграло «Барысу» в чемпионате КХЛ-1

Минское «Динамо» проиграло «Барысу» в чемпионате КХЛ-3

Кошмарным для «зубров» выдался первый период. В течение 6,5 минут «астанинцы» трижды поразили ворота Энрота. Отличились Роман Старченко, Никита Михайлис и Андре Петтерссон. Но последнее слово осталось за «бело-синими». Шайбы Дроздова и Хаудена интригу возродили, но дивидентов «зубрам» не принесли.

Итоговый счет – 3:2 в пользу «Барыса». Можно сказать, что эта игра и предстоящий матч в Сочи станут определяющими для главного тренера минчан Горди Дуайера. Пока шансы не в его пользу.

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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