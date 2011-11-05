Минское «Динамо» прервало серию неудач, обыграв на льду «Минск-Арены» череповецкую «Северсталь», – 3:0

Рискнем предположить, в ночь с четверга на пятницу Марек Сикора не спал. Наставник, думается, решал ребус: как сыграть без Коробова, Крайчека и присоединившегося к ним в лазарете Збынека Иргла. Пришлось задействовать последние резервы: на лед был брошен Михаил Стефанович, занявший место Кулакова в третьем звене, в то время как Александр поднялся во вторую тройку на позицию Иргла.

Но главное было не правильно переставить игроков в звеньях, а найти слова, чтобы поднять уставшую команду на бой, и это удалось.

Владимир Денисов, ХК «Динамо-Минск»:

Последние пару игр были не совсем хорошие. У нас была «черная» среда. А сегодня поговорили перед игрой, и получилась «светлая» пятница.

У «Северстали» свои проблемы. Команда вот уже четыре матча не знает вкуса побед. Поневоле посочувствуешь череповецким белорусам: Владимиру Цыплакову, Николаю Стасенко и так пока и не сыгравшему Евгению Ковыршину.

Матч вышел упорным, но мы все же увидели три заброшенные шайбы. За первую скажем спасибо Николаю Стасенко. Он был удален, что позволило Либору Пивко на 29-й минуте открыть счет. Большинство, словно отдавая долги за поединок со «Спартаком», реализовал и Владимир Денисов пятью минутами позже. Ну а Александр Кулаков поставил точку броском в пустые ворота, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Денисов, ХК «Динамо-Минск»:

Хорошо играли в меньшинстве, и сегодня в большинстве забили, поэтому, думаю, что контролировали игру. Единственное – в конце «Северсталь» немного прибавила, у них были опасные моменты. А так, думаю, что держали контроль игры.

Еще хочется сказать, что, несмотря на последние игры, не совсем удачные, болельщики пришли, был полный дворец. Это был наш шестой игрок сегодня. Спасибо им большое за это.

Хорошо, что у нас скоро будет перерыв. У нас будет время отдохнуть, подумать. Но это очень важная победа была, потому что три подряд матча уже проиграли. И как говорил не раз наш тренер, мы высоко для себя подняли планку и теперь все ждут от нас побед. И каждое поражение будет расцениваться как большая неудача.