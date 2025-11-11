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Минское «Динамо» поднялось на 4-е место в индексе силы КХЛ

11 ноября 2025 14:01
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У минского «Динамо» приятный прогресс в обновленном индексе силы Континентальной хоккейной лиги. «Зубры» по сравнению с предыдущей версией рейтинга улучшили свое положение на три позиции и сейчас занимают четвертое место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этому не помешала даже прерванная серия из шести побед, наши парни в прошлую субботу не справились с «Ладой» из Тольятти. Однако начали минувшую семидневку викторией над московским ЦСКА, а затем одолели казанский «Ак Барс». Возглавляет индекс силы магнитогорский «Металлург», следом идут нижегородское «Торпедо» и ярославский «Локомотив».

На данный момент подопечные Дмитрия Квартальнова замыкают лучшую тройку в таблице Западной конференции КХЛ. Заключительный поединок самой продолжительной в нынешнем сезоне домашней серии минчане проведут 12 ноября против аутсайдера Востока «Сибири.

# Хоккей

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