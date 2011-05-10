Минское «Динамо» поделило очки с одноклубниками из Бреста, а наставник столичной команды оказался на грани увольнения

Пожалуй, центральное место среди поединков восьмого чемпионатного тура занимало динамовское дерби (Минск против Бреста).

Счет в дерби открыли гости из Бреста. На 35-й минуте Владимир Хващинский поспел на продуктивное добивание после удара Дмитрия Мозолевского и точнехонько отправил мяч в ворота Александра Сулимы. 1:0 – команда Юрия Пунтуса вышла вперед.

В перерыве на помощь хозяйской атаке на поле был командирован Рафаэл Ледесма, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Свое появление на газоне «Динамо-Юни» бразилец оправдал уже через три минуты после антракта. Роскошным ударов в «девятку» ворот Андрея Климовича Ледесма восстановил в матче равновесие, которое не изменилось до финального свистка арбитра Сергея Сахаревича.

Ничья – 1:1. Станет ли она последняя в белорусском чемпионате для Олега Василенко? Пожалуй, это самый актуальный вопрос для всех поклонников минского клуба.