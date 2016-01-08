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Минское «Динамо» победило «Локомотив» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

08 января 2016 17:46
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» наконец-то распрощалось с затянувшейся серией поражений в регулярном чемпионате КХЛ. Причем зубры сделали это в противостоянии с командой, которая до сегодняшнего дня возглавляла турнирную таблицу лиги. Речь про ярославский «Локомотив».

Три очка в копилку хозяев положил своим точным ударом Александр Павлович. Его шайба так и осталась единственной: «Динамо» побеждает 1:0. В воскресенье, 10 января, бело-синие завершат домашнюю серию игрой против «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

# Хоккей Беларуси

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