Минское «Динамо» победило «Локомотив» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» наконец-то распрощалось с затянувшейся серией поражений в регулярном чемпионате КХЛ. Причем зубры сделали это в противостоянии с командой, которая до сегодняшнего дня возглавляла турнирную таблицу лиги. Речь про ярославский «Локомотив».

Три очка в копилку хозяев положил своим точным ударом Александр Павлович. Его шайба так и осталась единственной: «Динамо» побеждает 1:0. В воскресенье, 10 января, бело-синие завершат домашнюю серию игрой против «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».