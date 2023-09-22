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Минское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» в домашнем матче чемпионата КХЛ

22 сентября 2023 20:08
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Минское «Динамо» принимало подмосковный «Витязь» во втором домашнем матче чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Обе дружины до этого имели неприятно впечатляющие серии из множества поражений. Поэтому горели желанием исправить данную ситуацию.

Минское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» в домашнем матче чемпионата КХЛ-1

В первом периоде было много силовой борьбы. Играли, что называется, кость в кость. Счет открыли гости. Забросил Яровой. Но бурно отпраздновать успех россиянам было не суждено. Горбунов воспользовался ошибкой «Витязя» и хладнокровно реализовал свой шанс. Во втором отрезке посильнее выглядело «Динамо». Шайба все чаще гостила на чужой половине. На 28-й минуте Энас выводит хозяев вперед. «Витязь», конечно, попытался сделать хоть что-то. Однако редкие атаки опасности практически не таили. Итоговый счет – 3:2 в пользу хозяев. Домашняя серия «зубров» продолжится в воскресенье, 24 сентября.

# Хоккей # Фотофакт

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