Минское «Динамо» обыграло подмосковный «Витязь» в домашнем матче чемпионата КХЛ

В первом периоде было много силовой борьбы. Играли, что называется, кость в кость. Счет открыли гости. Забросил Яровой. Но бурно отпраздновать успех россиянам было не суждено. Горбунов воспользовался ошибкой «Витязя» и хладнокровно реализовал свой шанс. Во втором отрезке посильнее выглядело «Динамо». Шайба все чаще гостила на чужой половине. На 28-й минуте Энас выводит хозяев вперед. «Витязь», конечно, попытался сделать хоть что-то. Однако редкие атаки опасности практически не таили. Итоговый счет – 3:2 в пользу хозяев. Домашняя серия «зубров» продолжится в воскресенье, 24 сентября.