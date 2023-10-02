Минское «Динамо» обыграло казахстанский «Барыс» в рамках КХЛ – 5-я победа «зубров»

Оппонент находится на последних позициях в турнирной таблице Восточной конференции. «Зубры» также не могут похвастаться стабильными результатами. Сейчас каждой команде было важно заработать очки. На радость белорусским болельщикам, в этом больше преуспели «минчане». По ходу матча они отправили в ворота соперников три безответные шайбы. Алексей Колосов во второй раз в нынешнем сезоне отстоял на ноль. В составе победителей отличились Виталий Пинчук, Роман Горбунов и Андрей Стась. Отметим, наш капитан забрасывает уже третий матч подряд. Домашняя серия «зубров» продолжается. 4 октября в столицу пожалуют игроки СКА из Санкт-Петербурга.