Минское «Динамо» обыграло «Днепр» на финише 9-го тура ЧБ по футболу

Минское «Динамо» обыграло «Днепр» в заключительном матче 9-го тура чемпионата страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На 13-й минуте фаворит оказался в роли догоняющего. Эффектным ударом отметился Тимофей Мартынов. Восстановили паритет хозяева во втором тайме. Пенальти четко реализовал Роман Бегунов, а под занавес встречи отличились Артем Соколовский и Егор Молчан. Вице-чемпион сильнее – 3:1.

Из других исходов необходимо выделить ничью «Славии» и БАТЭ. Борисовчане не могут одержать викторию на протяжении уже восьми дуэлей. В турнирной таблице они располагаются на незавидном 13-м месте. На вершине действующий обладатель золота – «МЛ Витебск». Далее следуют минское «Динамо» и «Неман».