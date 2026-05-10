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Минское «Динамо» обыграло брестское в чемпионате Беларуси

10 мая 2026 19:54
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Минское «Динамо» обыграло брестское в чемпионате Беларуси-0

Минское «Динамо» победило брестское со счетом 2:1 в матче чемпионата Беларуси по футболу. Дубль в составе гостей оформил Артем Соколовский. Об этом пишет БЕЛТА.

«МЛ Витебск» уверенно обыграл могилевский «Днепр» – 5:1. Без голов завершилась встреча между «Нафтаном» и БАТЭ.

«Минск» одержал третью победу подряд, обыграв «Славию» – 2:1. «Белшина» минимально победила «Витебск», а «Торпедо-БелАЗ» нанесло первое поражение в сезоне «Неману» – 1:0. «Барановичи» сыграли вничью с «Арсеналом» – 1:1, а «Гомель» был сильнее «Ислочи» – 2:0.

После семи туров лидируют «МЛ Витебск» и минское «Динамо», набравшие по 17 очков. Лучшим бомбардиром остается нападающий «Гомеля» Тимофей Симаненка с пятью голами.

Фото: pixabay

# Футбол # Футбол Беларуси

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