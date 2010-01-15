Минское «Динамо» неудачно дебютировало на «Минск-Арене»

В очередном поединке континентальной хоккейной лиги белорусы на своем льду уступили лидеру чемпионата – магнитогорскому «Металлургу» – 1:2.

Хотя в дебюте поединка тон задавали именно подопечные Александра Андриевского. Счет был открыт незадолго до перерыва – гол-красавец сотворил Сергей Варламов, блеснув индивидуальным мастерством. Во втором отрезке заброшенных шайб не было.

А вот в заключительной 20-тиминутке зрители увидели еще 2 гола. Правда, были забиты они в ворота минчан. Вначале Станислав Чистов восстановил равенство на табло, а затем Томаш Ролинек принес викторию своей команде. Следующий матч «Динамо» проведет также дома. 16 января белорусам предстоит рандеву с Автомобилистом.