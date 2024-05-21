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Минское «Динамо» находится в топ-3 КХЛ по посещаемости и заполняемости арены

21 мая 2024 20:04
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Представлен рейтинг клубов Континентальной хоккейной лиги по итогам минувшего сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» находится в топ-3 КХЛ по посещаемости и заполняемости арены-1

Минское «Динамо» находится в топе по привлекательности мероприятий для зрителей. Белорусский клуб занял третье место по посещаемости и заполняемости арены. «Зубры» в этой номинации уступили только питерскому СКА и омскому «Авангарду». По сравнению с прошлым сезоном наша команда поднялась на четыре позиции. В рейтинге посещаемости минское «Динамо» занимает второе место. Впереди лишь СКА, у которого в минувшем сезоне появилась новая арена.

# Хоккей

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