Минское «Динамо» находится в топ-3 КХЛ по посещаемости и заполняемости арены

Минское «Динамо» находится в топе по привлекательности мероприятий для зрителей. Белорусский клуб занял третье место по посещаемости и заполняемости арены. «Зубры» в этой номинации уступили только питерскому СКА и омскому «Авангарду». По сравнению с прошлым сезоном наша команда поднялась на четыре позиции. В рейтинге посещаемости минское «Динамо» занимает второе место. Впереди лишь СКА, у которого в минувшем сезоне появилась новая арена.