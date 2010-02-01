Минское «Динамо»: Лидеры не продаются, «бело-голубые» не сдаются

Тяжелейший выездной отрезок, в течении которого «Динамо» пришлось провести пять матчей за девять дней, принес минчанам шесть очков. Что катастрофически мало в сложившейся ситуации.

Зона плей-офф ближе не стала, «бело-голубые» отстают от идущего восьмым рижского «Динамо» на десять баллов. Хотя сдаваться не собираются. Ярким свидетельством чему стала встреча со СКА.

Но сохраним хронологию.

После поражений буллитного – от московских одноклубников и игрового – от «Спартака» – подопечные Александра Андриевского наведались в гости к «Северстали», которую в начале сезона дома обыграли – 2:1.

Прошедшее время не изменило диспозицию сил. Гости открыли счет усилиями Джеффа Платта, однако затем дважды капитулировали и полтора периода никак не могли выровнять положение. Лишь за 12 секунд все тот же Платт спас «Динамо». Геройства нападающего были высоко оценены лигой – Джеффа признали лучшим форвардом недели.

А в серии буллитов предсказуемо блистал мастер этого дела Олег Антоненко. Напомним, чуть ранее московскому «Динамо» белорус свой штрафной бросок не реализовал, череповчанам же забил дважды. 3:2. Наши выиграли.

Далее календарь привел минчан в Мытищи. Игра с «Атлантом» стала дебютной в форме «Динамо» для трех хоккеистов «Юности» – защитника Андрея Карева, нападающих Александра Боровкова и Константина Захарова. Они были отправлены на повышение для подготовки к Олимпиаде. Боровков забросил одну из шайб минчан, еще одна – в активе Йонаса Андерссона.

Тем временем, «Динамо» расторгло контракт с Каспарсом Саулиетисом, который сезон доиграет в чешском «Литвинове» (а в следующем, возможно, вернется в «Динамо»).

Также, поползли слухи, что команду покинут Платт и Пелтонен, которых желают видеть в плей-оффных клубах КХЛ. Руководство «Динамо» их опровергло, и оба хоккеиста вышли на лед во встрече с лидером чемпионата – питерским СКА.

Зато Боровков вернулся в «Юность». Прежний «кэхаэловский» клуб игрока «Сибирь» вспомнил какие-то пункты в контракте, не позволяющие ему пока играть за «Динамо».

С армейцами наши, до сего момента, играли одинаково плохо. Только в текущем сезоне – три поражения. Как оказалось, пришло время ломать неприятную традицию.

Желание минчан непременно победить начало претворятся в жизнь уже в первом периоде. Слово взяли сыгранные дуэты: сперва, Дмитрий Мелешко помог отличиться Андрею Михалеву, а чуть позже прострелом Сергея Варламова умело воспользовался Денис Кочетков – 2:0.

События второй трети заставили насторожиться. СКА добавил, что не замедлило сказаться на счете. Брылин и Сушинский вернули его в равновесие. И в третьем периоде армейцы наседали, перебросали наших вдвое, однако на этот раз порядок взял верх над классом. Белорусская дружина организовала две острые контратаки, которые в итоге стали голевыми.

Оба раза роль завершителя примерил на себя лучший бомбардир «Динамо» –Джефф Платт. Поэтому справедливо, что форвард в последний момент получил приглашение на матч звезд КХЛ, который состоялля на «Минск-Арене». Также в списке учатников значились два динамовца – капитан Вилле Пелтонен (имя сделало дело) и голкипер Андрей Мезин.

Минчане впервые победили СКА – 4:2. И готовы сражаться до конца.