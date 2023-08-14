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Минское «Динамо» и мозырская «Славия» сыграли вничью в 17-м туре ЧБ по футболу

14 августа 2023 10:41
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» и мозырская «Славия» сыграли вничью в центральном матче 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» и мозырская «Славия» сыграли вничью в 17-м туре ЧБ по футболу-1

Интересно, что тон поединку задавали номинальные аутсайдеры. Гости столицы действовали первым номером и дважды вели в счете. Однако динамовцы каждый раз сравнивали цифры на табло. Так и закончили – 2:2. Минский коллектив продолжает возглавлять турнирную таблицу. Отрыв от идущего вторым «Немана» составляет 4 очка.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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