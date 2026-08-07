Прямой эфир

Минское «Динамо» и «МЛ Витебск» потерпели поражения в третьем раунде квалификации Лиги конференций

07 августа 2026 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские футбольные команды потерпели минимальные поражения на старте третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Минское «Динамо» уступило в Португалии местной «Браге» со счетом 0:1. Белорусские футболисты оказали достойное сопротивление полуфиналисту прошлой Лиги Европы, но пропустили в концовке первого тайма: 11-метровый реализовал Рикарду Орта.

Минское «Динамо» и «МЛ Витебск» потерпели поражения в третьем раунде квалификации Лиги конференций-1

Александр Шагойко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
То, что планировали сыграть в обороне, по большей части выполнили, но не хватило как раз таки игры в атаке, очень много было потерь. Хотелось бы больше отодвигать игру от своих ворот.

Не порадовал положительным результатом и «МЛ Витебск»: команда проиграла «Борацу» из Боснии и Герцеговины с тем же счетом – 0:1. Ответные поединки за попадание в плей‑офф пройдут 13 августа.

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Соболенко вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Торонто
07 августа 2026 11:27

Соболенко вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Торонто

Во второй день открытого Кубка Беларуси белорусские легкоатлеты завоевали 12 наград
06 августа 2026 20:15

Во второй день открытого Кубка Беларуси белорусские легкоатлеты завоевали 12 наград

Три белоруски вышли в финал чемпионата Европы по современному пятиборью
06 августа 2026 18:55

Три белоруски вышли в финал чемпионата Европы по современному пятиборью