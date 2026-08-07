Минское «Динамо» и «МЛ Витебск» потерпели поражения в третьем раунде квалификации Лиги конференций

Минское «Динамо» уступило в Португалии местной «Браге» со счетом 0:1. Белорусские футболисты оказали достойное сопротивление полуфиналисту прошлой Лиги Европы, но пропустили в концовке первого тайма: 11-метровый реализовал Рикарду Орта.

Александр Шагойко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

То, что планировали сыграть в обороне, по большей части выполнили, но не хватило как раз таки игры в атаке, очень много было потерь. Хотелось бы больше отодвигать игру от своих ворот.

Не порадовал положительным результатом и «МЛ Витебск»: команда проиграла «Борацу» из Боснии и Герцеговины с тем же счетом – 0:1. Ответные поединки за попадание в плей‑офф пройдут 13 августа.