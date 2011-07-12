Минское «Динамо», благодаря голам Быченка и Ковеля, обыграло «Днепр» и поднялось на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу

Игровая программа 17 тура чемпионата страны завершалась воскресными поединками в Витебске и Минске. В белорусской столице футбольные болельщики с удовольствием посетили стадион «Динамо-Юни». Пожалуй, самую уютную арену нашей высшей лиги.

«Сине-голубые» хозяева здешнего поля, динамовцы, принимали «белоснежный» могилевский «Днепр» и со стартового свистка арбитра Андрея Сороки обрушили на ворота гостей массированный атакующий прессинг, который очень скоро принес минчанам успех.

Только вторая минута началась в этом противостоянии, а в ворота гостей уже влетел первый мяч. Динамовцы просто и понятно разыграли штрафной удар: Станислав Драгун коротко отпасовал Александру Быченку, а тот неотразимо пробил в верхний угол днепровских ворот. 1:0 – минчане повели в счете.

Уже спустя 18 игровых минут подопечные Сергея Овчинникова свой перевес помножили на два. Одну из своих многочисленных в этом матче голевых возможностей все-таки использовал Леонид Ковель, ассистировал которому Александр Перепечко.

В дальнейшем хозяева поля продолжали активно терзать могилевскую защиту. И преимущество динамовцев вполне могло вырасти до крупных размеров. Но вратарю «Днепра» Александру Ленцевичу удалось больше не пропустить.

Минчане, в итоге, выиграли (2:0) и поднялись в турнирной таблице чемпионата на четвертое место, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Овчинников, главный тренер ФК «Динамо» (Минск):

То, что мы и планировали на эту игру (забить быстрый гол, а потом контролировать ход встречи), к счастью, удалось. В последствии нам, конечно, было легче в этом плане контролировать игру. Забили второй – стало еще немного спокойней. В принципе, довели игру до победы.