Минский мини-футбольный клуб МАПИД завершил выступления в кубке УЕФА

В заключительном матче первой группы основного раунда подопечным Владимира Игнатика необходимо было побеждать хозяев соревнований польский клуб Клирекс, причем с разницей как минимум в три мяча. К сожалению, с поставленной задачей МАПИД не справился, и хотя по ходу матча вел 3:0, в итоге выиграл всего лишь 4:3. Этого для выхода в элитный раунд оказалось недостаточно. Белорусский клуб занял лишь третье место в группе, пропустив вперед израильский Хапоэль и все тот же Клирекс.